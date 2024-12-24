華夏基金估資金進場 A股明年跑贏港股

市場關注中港股市明年表現，中資金融機構華夏基金表示，對A股和港股明年表現保持樂觀，認為下跌空間有限，受到內地政策推出、國際環境變化、經濟數據修復等多方面影響，看好A股可以跑贏港股。

該行指，現時A股和港股的估值較主要市場仍低，在經濟能夠好轉的前提下，低估值可以構成買入的理由。雖然中國股市平均估值處於過去10多年的平均水平，但中國無風險利率已經大減，估值有可能會轉化成投資吸引力。

消費板塊料出現修復 該行又指出，目前中央匯金等國家穩定市場資金的持股規模已經接近4萬億元人民幣，而且整體呈現低位入場的特徵，加上金融監管機構出台的穩定資本市場工具，當市場短期下行時，會有較為充分的資金入場支撐，故看好A股表現將強過港股。

配置策略方面，華夏基金認為，在經濟邊際好轉、流動性相對充裕的階段，「成長股」的表現將勝「價值股」。即使內地將逐步推出刺激政策，但在消費、房地產上體現成效需時，提醒外圍環境的不確定性仍然高，因此市場或會出現風格和行業持續輪動的情況，偏好「增長股」、「主題股」和「高息股」。

該行建議，重點關注半導體、消費電子、新能源等科技板塊，生物醫藥會有較多的個股機會，下半年消費板塊會隨着經濟好轉而出現修復。至於高股息價值板塊，持續關注產能出清、競爭減緩後現金流持續好轉，且更注重股東回報的企業之投資機會。

高盛睇MSCI中國漲7% 美資券商高盛亦認為，中國股市明年下行空間有限，由於市場已消化貿易衝突的風險，加上內地刺激措施為進一步下跌提供緩衝。MSCI中國指數今年已上漲逾15%，該行預測，2025年將增長7%，2026年將升10%。

高盛中國投資組合策略師付思提到，中資股份估值較10月份的高峰回落，認為企業潛在基本面改善，將支持其估值由現有水平提升。該行相信，美國對中國加徵60%關稅的機會不大，一旦成事，MSCI中國指數的估值將較現水平跌10%，注視當局加推措施谷消費。