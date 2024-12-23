券商點股：比亞迪續增強領先優勢

港股衝高後又再回調整固，估計在未來一段時間，「短急彈、長慢回」的反覆運行模式仍將持續。政治局會議提出明年要採取更加積極有為的宏觀政策，但具體的規模和數字可能要待至明年3月兩會時落實公布，市場有進入短期政策真空期的機會，謹慎觀望的氛圍有趨濃傾向。

候250元以下買入 事實上，電動車行業競爭依然激烈，這個從近期傳出包括內地品牌極越汽車出現資金缺口，以及日系巨頭本田和日產正探討合併的事件中可印證。在目前這個汰弱留強的大趨勢階段，相信行業龍頭如比亞迪將可受惠。

研發技術是保持龍頭地位的不二法則，比亞迪在11月的成立30周年發布會上，宣布未來將投入1,000億元人民幣，用於發展人工智能（AI）和汽車相結合的智能化技術，公司最近亦宣布成立AI研發中心，旨在提升智能化領域的競爭力，對智能駕駛以及智能座艙等業務提供技術支持。建議可於250元以下買入，向上阻力位330元，支持位220元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）