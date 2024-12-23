專家樓評：港銀明年料仍有減息空間

美國聯儲局上周如預期宣布減息0.25厘，基準利率由4.5至4.75厘區間下調到4.25至4.5厘區間，是次已是年內連續3次減息，共已減息一厘。本港大型銀行同日跟隨宣布減息，下調最優惠利率（P息）0.125厘。總結今年，本港銀行最優惠利率分別於9月、11月及12月份減息，累減0.625厘。今年港銀連番減息，對樓按市場有何影響？

減息周期正式開始前，最優惠利率按揭（P按）及銀行同業拆息按揭（H按）的封頂息率為4.125厘。如當時買家申請按揭，以貸款額500萬元、年期為30年計算，每月供款為24,232元，入息要求為48,464元。當銀行減息3次共0.625厘後，實際按息由4.125厘下調至現時3.5厘，每月供款減少1,780元（7.3%）至22,452元，入息要求則減少3,560元（7.3%）至44,904元。

市民入市信心有所提升 業主利息開支進一步下降，即時減輕供樓壓力，同時市民入市信心亦有所增加，料可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，部分銀行對按揭業務取態將轉積極，配合政府放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用。

美國11月消費物價指數（CPI）按年上升2.7%，核心CPI則維持3.3%，失業率升至4.2%。上周聯儲局議息聲明指出，通脹回落至2%的目標上已取得進一步進展，但目前經濟前景仍存在不穩定性，而主席鮑威爾表示，聯儲局在控制通脹方面取得顯著進展，對通脹下降有信心，明年加息可能性不大，但會謹慎考慮未來減息步伐。聯儲局視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，估計明年仍有至少兩次減息機會，屆時本港銀行有機會繼續下調P息。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明