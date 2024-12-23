股市估市：內地資金短線主導港股

港股上周失守兩萬點後暫仍欠缺動力，美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，惟點陣圖顯示明年的減息步伐放慢，其所預示的為美國經濟及通脹強勁，未必太過不利美股。

然而，資金流向亦未必有利將偏向寬鬆的經濟體，亦即是對中港股市不太有利。在此情況下，中港股市的刺激只剩政策因素。

早前中央經濟工作會議的刺激作用似已暫告一段落，港股欲重啟升勢，必須讓市場看到更為堅實的經濟恢復。短線而言，港股料仍維持上落市格局，但上周五的傳統長假前夕仍有近1,800億元成交，似乎反映港股資金來自內地為主，後市或隨時出現突破，投資者宜視19,000點及20,000點為指引水平。

雅各臣主要在香港從事開發、製造及分銷非專利藥物、品牌藥、品牌中藥及健康保健品。集團作為香港主要的非專利藥供應商，擁有全港市場最廣泛的銷售及分銷覆蓋之一，涵蓋香港公私營界別。截至9月底止半年，集團持續經營業務之營業額按年增長13.3%至8.1億元，整體毛利增加16.7%至3.51億元，毛利率上升1.3個百分點至43.4%。

政府增加醫療保健投資，例如慢性疾病共同治理先導計劃，顯示出擴大可負擔藥物覆蓋的決心，此方面可望長遠利好集團。此外，非專利藥替代政策進一步推動的趨勢，亦為具成本效益的醫療解決方案創造有利市場環境。

雅各臣股價自9月開始展現動力，自0.6元水平起步，近日突破一元水平，至現水平略見阻力，亦偏離10天線逾一成，且14天相對強弱指數（RSI）已處80的超買水平。集團目前市值約20億元，市盈率約7倍，估值仍然合理，而其對上兩個年度，派息比率均約40%，現價息率約5.5厘，投資者可考慮於一元樓下收集，作中線部署。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）