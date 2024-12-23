二手降溫：10大屋苑周末交投跌50% 七成捧蛋

減息無力刺激準買家入市意欲，加上節日氣氛籠罩下，二手市場再度「降溫」。中原表示，10大屋苑過去周末兩日僅錄約6宗買賣，按周急跌約50%，當中7個屋苑交投捧蛋。

港島及新界屋苑，過去兩日均出現零成交情況，成交集中於九龍區屋苑，荔枝角美孚新邨錄約兩宗，市場消息透露，該盤4期百老匯街119號一個高層單位，實用面積約714方呎，市傳成交價618萬元，呎價約8,655元。資料顯示，上址對上一層同室單位，2020年曾以800萬元登記售出，約4年做價跌約22.8%。

君滙港6年虧損23% 其餘各區二手買賣，都以蝕讓為主。美聯劉志偉稱，西南九龍君滙港3座低層C室，實用面積約541方呎，三房間隔，享海景，議價50萬元，以900萬元售出，呎價約16,636元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕約275萬元，貶值約23.4%。

元朗過去兩日錄至少兩宗損手個案。中原王勤學指，包括御景園2座低層A室，實用面積約647方呎，成交價502萬元，呎價約7,759元，原業主於2016年購入，持貨約8年帳蝕68萬元。另外，世宙1座高層J室兩房戶，以530萬元售出，以實用面積約425方呎計，呎價約12,471元，約8年帳面跌價約5.9%。

天宇海高層蝕140萬 馬鞍山同期錄至少4宗二手買賣，半數屬貶值成交。世紀21奇豐莊瑞生表示，天宇海6B座高層C室，實用面積約751方呎，放盤約4個月，減價70萬元，以860萬元售出，呎價約11,451元，原業主於2021年中購入，約3年帳蝕140萬元。

他又指，同區聽濤雅苑2座中層B室套三房戶，實用面積約788方呎，有裝修，叫價1,000萬元放售約兩個月，減價至926.8萬元轉手，呎價約11,761元，單位約3年帳面跌價約14.2%。

該行李仕明稱，大圍柏傲莊I的3B座中層E室，實用面積約701方呎，套三房間隔，劈價108萬元，以1,380萬元沽出，呎價跌穿兩萬元至約19,686元，原業主於2021年7月以1,488萬元購入，3年多帳面虧蝕108萬元。