拍賣消息：富健銀主盤已補價268萬推 低估價27%

另類二手住宅單位以吸引價推出拍賣，其中，屯門居屋富健花園實用面積逾400方呎銀主單位，於已補價自由市場僅以268萬元推拍，較估價低近三成。

環亞物業拍賣將於下月初推拍上述屋苑的5座中層E室，實用面積約431方呎，自由市場開拍呎價只有約6,218元。該單位個別銀行網上估價約371萬元，現時推拍價低約103萬元，差幅約27.8%。

同場翻拍荔枝角美孚新邨第3期百老匯街53號高層A室，屬事故單位，實用面積約656方呎，開拍價388萬元，較之前減價32萬元，呎價低至約5,915元。

另外，忠誠拍賣將於本周二推出約29項物業，包括香港仔居屋漁暉苑E座高層1室銀主盤，實用面積約419方呎，自由市場開拍價300萬元，呎價約7,160元。單位銀行估值約427萬元，現時開價低約127萬元，差幅約29.7%。

該行指出，物業原業主早於1999年僅以123萬元購入，惟在疫情期間多次向銀行及財務公司借貸，最後因斷供被銀行收樓；該單位市場租值約1.5萬至1.6萬元。以推拍價計算，租金回報率可逾6厘。

深水埗舊樓呎嗌$3892 場內推拍深水埗黃竹街27號中層舊樓單位，為銀主物業，實用面積約591方呎，推拍價230萬元，呎價僅約3,892元。原業主於去年才以約350萬元買入，是次拍賣開價低約120萬元，樓價已貶值約34.3%。