新界西一手樓受捧

新盤兩日開單增七成 綜合一手銷售資訊網及市場消息，過去兩日一手成交量較對上一周約46宗，按周大增逾七成，已屬本月最旺的周六、日。期內大部分的交投，屬於屯門及元朗的樓盤。

泛海集團執行董事關堡林表示，滙都II昨日新一輪銷售沽出約20伙，連同上周六計，兩期項目兩日共售出24伙，總成交金額近1.1億元。該盤昨日以價單形式發售88伙，折實平均呎價約10,488元，包括首度發售的第5座單位。發展商指，滙都系列項目累沽575伙，套現逾28億元。

屯門掃管笏凱和山，於上周六開售97伙，單日錄得26宗成交後，昨日再增添約4宗。該項目自本月中減價近兩成重啟銷售後，7日內共賣出98伙。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳指，凱和山推出「Chill勁價」策略後，銷情理想，考慮於價單加入更多三房一套大單位。全盤提供693伙，累售逾240伙。

NOVO LAND 3B期沽4戶 其他新界西的貨尾錄承接，新鴻基地產( 00016 )的屯門兆康NOVO LAND第3B期，兩日沽出4個單位，包括Fiskars第1座16樓A2室，為實用面積542方呎的三房單位，成交價655.32萬元，呎價約12,091元。該期數項目本月暫錄約48宗成交。

同系元朗站The YOHO Hub II昨沽兩伙，共涉1,400.74萬元。其中，第6座28樓C室，實用面積448方呎兩房戶，以705.82萬元售出，呎價約15,755元。