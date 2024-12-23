簡訊一覽
●滙豐控股(00005)旗下滙豐歐陸與法國保險公司Matmut簽訂諒解備忘錄，擬向對方出售法國人壽保險業務HSBC Assurances Vie（France），代價為9.25億歐元（約75.08億港元）現金，預計滙豐歐陸會從交易錄得稅前虧損約一億歐元（約8.12億港元）。交易日後完成後，滙控在法國的資產管理業務會繼續其與即將出售的人壽保險業務夥伴關係。
●新股魚貫來港，內地鋰電池回收利用解決方案企業廣東金晟新能源遞交主板上市申請之際，上海上市的金礦股赤峰黃金赴港發行最多3.38億股H股獲得中國證監會備案。另外，宜賓市商業銀行、產品包括船舶廢氣淨化系統的上海匯舸環保科技集團通過上市聆訊。
●金邦達寶嘉控股(03315)發盈警，預告今年全年收入會較去年的約14.16億元倒退20至30%，純利則由約1.32億元銳減60至70%，原因包括經濟環境轉差、內地商業銀行不斷加強風險控制、行業競爭加劇，拖累產品售價和銷量齊跌，以及國際局勢不確定性增加影響國際市場銷售訂單，同時集團加大數碼化轉型的投入。
●中國人民保險(01339)公布，丁向群擔任該企董事長的資格已獲國家金融監督管理總局核准，丁在12月20日正式就任。
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