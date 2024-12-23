●新股魚貫來港，內地鋰電池回收利用解決方案企業廣東金晟新能源遞交主板上市申請之際，上海上市的金礦股赤峰黃金赴港發行最多3.38億股H股獲得中國證監會備案。另外，宜賓市商業銀行、產品包括船舶廢氣淨化系統的上海匯舸環保科技集團通過上市聆訊。