阿國鋰供應料大增 勢遇着全球需求降

阿根廷現為全球第四大鋰生產國，理應能在全球電動車浪潮中賺取可觀財富，以重建國家經濟。然而，短期內恐怕成效不彰，大和估計，阿根廷未來兩年鋰供應大增，遇上的卻是全球供過於求困局未解——2025年及2026年全球鋰需求都只及供應的八成左右，比今年的九成還要低，計及有機會停產的項目，一樣是過剩。

大和分析師葉捷賢月初發表報告，預計全球鋰供應繼今年增加29%後，2025年及2026年分別再升28%及14%。就明年而言，中國碳酸鐵鋰的價格恐跌到7萬至7.5萬元人民幣，且看澳洲二線鋰開採商會否被迫減產，推動市場供需恢復均衡，問題是他們的中國同行未來兩年在非洲和南美均有項目投產。

華電動車銷情前景未明 從需求分析亦未許樂觀。大和指，內地今季電動車銷量強勁增長很可能是「以舊換新」所致，可是這項谷消費的措施年底就會結束，之後會否添食有待觀察，內地電動車需求前景有不確定性。

退一步講，現時電動車佔內地新車銷售一半，滲透率遠高於2020年，要鋰業股大漲相當困難。該行預料，2025至2026年全球車用電池需求增速只有15至17%，比去年的35%低一大截，而儲能設備系統電池需求之增速亦會由去年的42%，放慢到31至34%。連同其他鋰電池，今、明兩年全球鋰電池需求的增速會回落至15%。

力拓斥195億當地開採 不過，阿根廷救經濟要吸納外來投資，鋰價倒是其次。礦業巨頭力拓月中宣布在當地投資25億美元（約195億港元）採鋰，項目年產能由原先計劃的5萬噸提升至5.7萬噸，並可加碼至6萬噸，預計2028年投產。行政總裁斯陶斯霍爾姆期望透過早前收購的鋰開採商Arcadium Lithium，掌握新的開採技術，提高該項目的效益，直言每噸產能的資本成本相對低。

斯陶斯霍爾姆對當前鋰價低迷不為所動，強調「重要的是2030年如何……我們對未來10年鋰（需求）增長充滿信心」。

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