阿根廷狂人救起經濟

政府成功節流 通脹逾4年低 主權評級獲上調 阿根廷以足球和探戈舞聞名，大量意大利移民早年帶來的濃郁歐陸風情亦令人神往，可是國民一直苦於猖獗的通脹，逾半屬官方認證的貧民。然而，跟美國候任總統特朗普攬頭攬頸的另一「狂人」總統米萊上任一年後，月度通脹已迅速跌至逾4年新低，即使按年計11月仍是高得令人掉下巴的166%，市場已開始對這個昔日富甲一方的南美大國刮目相看。

中學課本說「元朝濫發鈔票導致嚴重通脹」，正是米萊上任前阿根廷經濟的寫照，上屆政府面對外債再度違約便繼續開盡印鈔機應付龐大的公共開支，尤其是社會福利，去年初「60年一遇」的旱災重創農作物產量可謂雪上加霜，選民遂於去年底「博一鋪」讓米萊做總統。

外資睇好前景 買國債 米萊上場後對症下藥，迄今已將政府部門從22個縮減到9個，裁撤3萬多名公務員，叫停所有基建項目，兼削減全國所有省份的轉移支付。國際信貸評級機構惠譽上月將阿根廷主權評級上調兩級至「CCC」，儘管仍是嚴重的「垃圾」級，離投資級別有8級之遙，但總算是一紙嘉許狀，並估計阿根廷有望按時還清外幣債券，不用尋求減免。歸根究柢就是阿根廷今年首季已實現財政盈餘。

資金亦投信任一票，一筆2035年到期的歐元計價國債在米萊上任前一年連票面值20%都無，近期接連破頂，突破60%大關，而美元債的孳息率相對美國國債的溢價亦從20厘以上縮至7.5厘左右；另一例證是阿根廷披索兌每美元的黑市匯率已從今年7月底的低位反彈逾40%。

穩黑市匯價 外儲反彈 提到披索匯率，米萊的章法亦值得一記。他上任不久就讓根本不現實的官方匯率大幅貶值一半，以提振出口，並啟用華爾街交易員出身的前央行行長卡布托為經濟部長，把後續貶值速度控制在2%左右，方法其實是簡單不過的供求定律，透過寬厚的減稅鼓勵人們把美元存在阿根廷，成效是減少市場對黑市美元的需求，紓緩黑市匯率的貶值壓力。原本處於「虧空」狀態的阿根廷外匯儲備今年已淨增近200億美元。

放寬監管 削內閣部門 另一項重頭戲是去監管，一名紡織企業負責人談及為何今年要再裁員時抱怨「鬥不過外國企業」，原因是稅率高且勞工市場僵化。因此米萊一方面砍掉多個內閣部門，一方面成立新的「去監管部」，由另一位前央行行長施圖爾辛格掌管。

上月米萊到訪特朗普的海湖莊園，透露即將領導美國政府效率部（DOGE）的世界首富馬斯克向施圖爾辛格取經。施氏稱，阿根廷「15%法律要廢除，15%要修改」，目前經已撤銷租金管制、迫使醫療機構轉用仿製藥，以及讓美元計價合約更易執行。

左翼勢力無疑是米萊改革最大的威脅，但隨着經濟初見成效，民眾盼望已久的穩定來臨，左派氣燄已不如以往，如過去強大的工會今年幾次罷工不成氣候，不及領袖的預期，一個建築工人工會的負責人承認「社會把國家陷困歸咎於我們和政客。」

現時米萊的首要挑戰是當前經濟陣痛引發的失業與收入下降問題，尤其是經濟尚未完全復原，摩根大通現估計阿根廷明年經濟增長5.2%，其人均生產總值（GDP）亦只能回復到2021年的水平。可幸的是，阿根廷上季GDP按季反彈3.9%，因為內需消費與投資齊增之際，農作物及礦物出口顯著上升。

憂撤外匯管制物價復飆 阿根廷下一步分析指向「撤銷外匯管制」，以吸引外國投資，這固然也有望創造就業職位。然而，米萊對此比較謹慎，強調央行的硬貨幣不夠多，在不足以安撫市場前，不會貿然撤銷外匯管制讓披索自由浮動，避免通脹因輸入性的因素死灰復燃，似乎是防止反對他的勢力有藉口攻擊他。卡布托上月稱明年必定會撤銷外匯管制，市場估計會在明年中期選舉塵埃落定之後。

改革期間有權用到盡的米萊還有其他務實的舉措，如擱置「美元化」和「燒毀央行」的主張，並與偏右的前總統馬克里結盟，啟用其內閣官員率領多個部門，同時收斂其反華論調。

阿根廷親美既源於米萊的右翼政治理念，亦有實際利益，事關美國是國際貨幣基金組織（IMF）的最大股東，米萊可以借助其在白宮的人脈爭取IMF增加貸款額。一名前政府顧問直言，阿根廷過去有不少改革失敗收場，米萊必須在增長率、外儲和通脹做出成績，缺一不可。

米萊上場後即把官方匯率大幅貶值一半，以提振出口。 阿根廷披索官方黑市差價急縮 阿根廷通脹按月變幅