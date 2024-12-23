禮來減肥藥料贏對手諾和諾德

美國藥廠禮來（Eli Lilly）推出的「減肥神藥」Zepbound，此前在一些研究中表現優於其競爭對手——歐洲藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）的同類藥物Wegovy。不僅如此，Zepbound最新亦在美國獲得批准作為治療睡眠窒息症的藥物，意味着其銷售層面將進一步擴大，並且獲得更多醫藥保險的覆蓋。

准治睡眠窒息症可納美醫保 禮來在一份聲明中表示，Zepbound獲准用於中度至重度睡眠窒息症和肥胖症患者，應與飲食和運動結合使用。美國食品和藥物管理局（FDA）表示，該藥物對睡眠窒息症的治療效果，可能源於患者的體重減輕。睡眠窒息症是一種呼吸障礙，通常與肥胖有關，並影響2,300多萬美國成年人。

睡眠窒息症的常規治療方法通常包括使用呼吸機和口罩，或者用植入物幫助患者打開氣管。雖然有藥物可以緩解與這種疾病相關的嗜睡，但Zepbound是第一種針對潛在疾病的藥物。

FDA的批准擴大了Zepbound的潛在市場規模，因為目前美國政府為老年人提供的醫療保險計劃並不包括減肥藥的費用，但睡眠窒息症卻在其中。這也為禮來在與諾和諾德的競爭中提供更多的「彈藥」，使得其有更多資金來源，可以投入研發新一代的產品。

對於這項新消息，諾和諾德亦迅速反應，稱其可能會研究用於治療睡眠窒息症的新一代減肥藥，但目前該公司沒有把其已推出的Wegovy用於治療此病症的測試。