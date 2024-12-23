泰達幣發行商盈 喜預告全年賺780億

今年加密貨幣市場大爆發，各類虛擬資產價格大漲之餘，交易量亦同樣水漲船高。全球最大美元掛鈎穩定幣——泰達幣（Tether，USDT）的發行商Tether Holdings Ltd.亦是最大受惠者之一。該公司行政總裁Paolo Ardoino表示，今年底公司盈利將超過100億美元（逾780億港元）。

儘管泰達幣本身與美元掛鈎，不具備升值空間，但由於許多平台上的加密貨幣交易結算要用泰達幣或其他穩定幣，故多數投資者在購買比特幣、以太幣之前，都要先把法幣換成泰達幣，才能夠進行交易。因此，當比特幣和許多其他加密貨幣價格升至歷史新高，市場對穩定幣的需求激增。

擬一半利潤用於投資 根據數據公司CoinMarketCap的資料，泰達幣今年市值增加近500億美元，目前已經超過1,400億美元。而Tether的盈利方式，大部分來自其收到美元現金並發行相應數目的泰達幣後，把美元現金儲備投資於美國國債、黃金和其他證券。從本質上來看，與銀行相差無幾。

Ardoino表示︰「明年我們計劃將至少一半的利潤用於投資……包括人工智能（AI）。」他指出，Tether的投資才剛剛開始，繼續考慮在美國投資，因為在新一屆美國政府領導下，加密貨幣監管環境預計將變得更加有利。