本田日產傳研共享產能

中國汽車產業的崛起嚴重衝擊傳統車企，日本傳媒報道，可能合併的日產（Nissan）和本田（Honda）亦在考慮共享彼此的產能，因為不論談出甚麼結果，首要任務就是提高經營效率。

現時本田在歐洲只有引擎和電單車的廠房，可以使用日產在英國的四輪車整車廠房，亦會研究在北美生產油電混能車。至於雙方會否來個「世紀合併」，消息指，本田條件是日產的業績需呈現「V形復甦」。亦有傳規模較小的三菱汽車考慮明年初加入日產和本田的合併談判。

曾經帶領日產起死回生、現已和公司鬧翻的日產前會長高恩（Carlos Ghosn）批評，日產和本田合併不切實際，兩企的品牌和產品相似、經營的市場相同，難有協同效益，但相信日本經濟產業省會推動他們達成協議。

福士達成關廠裁員協議 德國乃至全球最大汽車生產商福士（Volkswagan，內地稱「大眾汽車」）與日產、本田可謂「難兄難弟」，上周五與勞方達成協議，避過大型罷工。資方未來會在德國裁減3.5萬個職位，也會大削德國本土的產能，但勞方亦爭取到不會被減薪10%，亦不會即時關廠和裁員，代價是未來4年不會加薪。

福士表示，這項協議中期能令公司每年節省開支150億歐元（約1,217億港元），或將部分產能遷移至墨西哥，被「祭旗」的德國廠房在東部的德累斯頓（Dresden）和西北部的奧斯納布克（Osnabruck），後者或被出售。德累斯頓的產量本來就很少，更像旅遊景點，因為它的特色是「透明工廠」，遊客預約後可以參觀組裝工序。至於老巢沃爾夫斯堡的生產線亦會減半至兩條。