蔚來第三品牌對標寶馬Mini
中資電動車企業不斷向外國汽車品牌出擊，蔚來(09866)日前正式發布集團第三個品牌「螢火蟲」（Firefly），開宗明義與寶馬Mini對撼，入場費14.8萬元（人民幣‧下同），即日起接受預售。董事長李斌豪言「螢火蟲比Mini更智能，又比其他智能汽車更Mini」，預備明年上半年登陸歐洲，跟內地正式交車的時間差不多。
行政車ET9或明年3月交付
然而，李斌把Mini「擺上枱」，盡顯蔚來出海和與外資車企一決高下的野心，而且「螢火蟲」本來的任務就是進軍歐洲市場。他坦言，如非歐盟對中國製電動車加徵關稅（蔚來為20.7%，換言之售價漲至起碼19.34萬元），「螢火蟲」的市場空間會更遼闊，但它仍很具競爭力，蔚來亦會透過更簡約、省錢、易建的設計，加速在歐洲建設換電網絡，同時會尋求本地合作夥伴擴充它。
另外，李稱，蔚來行政房車ET9的首發限量版（999輛）經已售罄，訂單量超乎預期。該車型的起售價為78.8萬元，電池租用方案起售價為66萬元，計劃明年3月開始交車。ET9被指對標保時捷的Panamera，號稱續航里程達650公里，高壓快充系統最快5分鐘能把續航里程補充到225公里，並配備蔚來自家研發晶片來支援的智能駕駛系統。
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