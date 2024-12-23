蔚來第三品牌對標寶馬Mini

行政車ET9或明年3月交付

然而，李斌把Mini「擺上枱」，盡顯蔚來出海和與外資車企一決高下的野心，而且「螢火蟲」本來的任務就是進軍歐洲市場。他坦言，如非歐盟對中國製電動車加徵關稅（蔚來為20.7%，換言之售價漲至起碼19.34萬元），「螢火蟲」的市場空間會更遼闊，但它仍很具競爭力，蔚來亦會透過更簡約、省錢、易建的設計，加速在歐洲建設換電網絡，同時會尋求本地合作夥伴擴充它。