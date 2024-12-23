美電網投資規劃創造商機

人工智能（AI）和電動車之普及所帶來的額外電力需求並非多建幾座電廠就能完全解決，因為要有電網始能把電力送到用家，偏偏美國的輸電系統經已老化，且投資嚴重不足，又撞正有大批可再生能源發電項目準備併入電網。大和相信，華府已加強統籌下，電力相關的資本開支已進入一個會持續多年的擴張期。

其實美國能源部早就知道問題的癥結所在──州與州之間在興建跨州輸電項目時缺乏協調，兼且審批緩慢，況且地主和居民往往會反對徵用其土地。該部轄下聯邦能源監管委員會（FERC）對電網的監管在於收費，審批及選址卻是地方政府的權限，而配電網絡（把電力接駁到終端用戶）更取決於數不清的州級或地區機構，結果就是有跨州電纜項目花了15年時間才得到所有批核，甚至胎死腹中。

為推動新能源的發展，好讓電網能夠容納拔地而建的可再生能源發展項目，FERC今年下發「1920號命令」推動業界參與輸電系統的規劃，聯邦政府亦把複雜輸電項目的聯邦級別審批權收歸能源部，務求把批核時間縮短至兩年。能源部前年又成立電網部署辦公室（GDO）促進輸電網絡之規劃、選址、批核和融資。

工程承包商PWR獲看好 然而，大和的研究報告指出，建設電網還遇上兩個難題，就是熟手技工和變壓設備不足。該行推介電力EPC（工程、採購及建設）公司Quanta Services（PWR），原因正是該公司旗下技工人數優於同業，而且近年收購了一些變壓器生產商，擁有完善的供應鏈，這兩點值得高於同類股份的估值。PWR的收購亦涉及一些工程公司，掌握電廠、數據中心和可再生能源項目等多種工程的知識。

該行續指，PWR指引今年收入47%來自輸電等基建類電力工程，上季相關存量合約金額達200億美元，按年升近30%，整體訂單增長比起同業MasTec（MTZ）亦略勝一籌，聯儲局減息可望使一些被融資成本高昂拖慢的電力基建得以重啟。