聯儲官員：對美經濟展望 已考慮特朗普上任政策

上周美國聯儲局發表新一份「點陣圖」時大幅削減明年減息幅度的預期。必然擁有投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，其對美國經濟的展望已開始考慮特朗普準備重返白宮後推行的經濟政策，包括財政及移民等。

儘管上月美國個人消費開支（PCE）物價指數在撇除食品及能源後的按年漲幅未有回落，但威廉斯表示，最新的通脹數據「令人鼓舞」，聯儲局會進一步把息口往中性利率的水平下調。

新興市場償債壓力大 中性利率既不擴張，亦不緊縮，顧名思義是對經濟活動影響「中性」的利息水平。他認為，美國經濟生產力在疫後的提升令該利息水平稍為提高，但一些疫情前已經存在的趨勢（如人口）會繼續拉低中性利率。

國際金融協會（IIF）指，特朗普上場後的基建開支、降低企業利得稅、進口關稅、限制移民入境一律會使息口處於較高水平，繼續維持美元強勢，加劇資金從新興市場流出、全球金融收緊，對美國以外經濟體的央行造成掣肘。

對新興市場來說，另一問題是目前外幣計價債務餘額高達8.3萬億美元，美國國債孳息率上升會加重他們償還的負擔，或使央行把精力集中在維持本幣幣值穩定，不惜犧牲經濟增長。中國人民銀行的情況則有點不同，IIF相信人行會容忍市場因素導致的人民幣貶值，但不會主動壓低人民幣來報復美國提高關稅，且由於人行始終不樂見人民幣過度下跌，來年放寬銀根應該不會只靠減息。

另邊廂，歐洲央行管理委員會成員、克羅地亞央行行長武伊西奇（Boris Vujcic）表示，歐央行明年會繼續減息，不確定性在於特朗普可能向全球所有進口商品加徵關稅，「貿易戰一旦爆發會損害歐洲乃至全球的經濟增長」，但通常都會推高物價。