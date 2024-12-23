全球債券基金吸4.6萬億破頂

一直追蹤資金流動的金融數據公司EPFR統計，全球債券基金今年累計淨吸資超過6,000億美元（約4.68萬億港元），超越2021年的接近5,000億美元，創歷來最強年度紀錄，亦使美國和歐洲的企業信貸與國債之間息差縮至近幾十年來的新低，驅使企業發債。

財務高危企增回購惹憂 要留意，近日美國國債孳息率再度上揚，不排除有之前試圖撈底的債券投資者會發現日後收取的票面利息未能彌補債價下跌的損失，但基金界普遍相信，資金一窩蜂買債與主要經濟體的央行今年陸續掉頭減息有關，經濟增長放緩和通脹降溫令投資者紛紛入場。亦有分析指，一部分投資者眼見股市愈升愈貴，尤其是美股，覺得買債會更安全。

英資投行巴克萊對部分債券發行人的財務狀況表示關注，尤其是差兩級就淪為「垃級債」的「BBB」，指信貸評級為「BBB」的企業上季加碼回購股份，為去年首季以來首次，利息支出的增長亦高於盈利，似乎一些企業對股東更為友善。

「BBB」級別的企業相當一部分是公共事業和能源，這些公司都要大舉加碼投資來應付人工智能（AI）帶來的能源需求，特朗普上場後有望實施的親商、去監管政府勢將刺激併購交易，也可能令企業資產負債表轉弱。

巴克萊強調，企業債並無即將爆煲的迹象，況且「A-」和「BBB-」級別企業為免評級被下調（前者會失去A級，後者跌一級就會淪為「垃圾債」），也在削減債務水平。然而，整體而言，信貸評級較弱的企業對資產負債表的管理逐漸鬆懈，本輪信貸擴張周期已經過了最理想的階段。

內房債違約縮至1154億 內房債方面，據外媒估計，截至上周四為止，今年違約債務規模約為148億美元（約1,154.4億港元），比去年進一步減少。業界相信，由於當年不斷出招拯救樓市，內房企業違約率明年會較之前低很多，但由於行業離見底恐怕尚待一至兩年，來年難免再有違約。