專家：晶片板塊起泡 憂美股快調整

2024年即將結束，美股今年表現一如以往地強勁，主要受人工智能（AI）相關的概念股帶動，特別是如英偉達（Nvidia）等受惠於新科技熱潮的半導體股。不過，思睿集團首席經濟學家洪灝卻認為，美國半導體板塊明顯在泡沫化，預期未來3至6個月內股市會出現非常大的調整。

洪灝指出，過去一年全球股市總市值的增加有半數來自「美股7雄」，這樣的市場顯然是個泡沫。他又以無廠半導體公司博通（Broadcom）為例，指近期該公司市值曾在兩日內增長約3,200億美元，相當於約兩萬億元人民幣，「兩天內竟然漲出一間工商銀行」。

預期低位屬建倉良機 不過，他同時指出，大級別的調整很可能是再次建倉美股的機會，因為美國的經濟基本面並沒有出現特別大的問題。市場憂慮特朗普提出的廣泛增加關稅政策或加劇通脹，惟他認為，很多人誤解特朗普一個人能改變整個世界格局，但是事實證明，市場的通脹預期一直沒有下來，他認為通脹預期是和整個美元信用貨幣體系有關係。

另一邊廂，投資者似乎對於美國通脹、利率的預期仍然偏高。上周五美國11月個人消費開支（PCE）物價指數發布後，美國10年期國債孳息率曾跌穿4.5厘，惟最終反彈至4.519厘。

經濟倘損 聯儲或放鴿 摩根士丹利美國經濟學家Michael Gapen在一份報告指出，雖然目前聯儲局的立場偏向「鷹派」，但未來隨着特朗普的限制性政策對經濟產生負面影響，未來當局可能會重新「放鴿」。

投行高盛亦有類似的看法，預計特朗普限制移民、增加關稅的做法對經濟長期的負面作用，將超過對通脹的短期刺激，最終促使聯儲局以更大幅度減息來支持就業市場。此情景就如同2018年底時，聯儲局因貿易戰損害經濟而不得不停止加息，甚至要重新減息。

展望本周，隨着美股業績期結束，加上臨近聖誕節，沒有特別值得關注的業績或財經數據，主要的數據包括新屋動工、耐用品訂單都會在周二發布。

標指年內表現 本周環球財金焦點