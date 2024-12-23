恒指本周或窄幅上落 騰訊望受惠消費高峰
中國人民銀行按兵不動未有減貸款市場報價利率（LPR），市場關注本周人行會否宣布降準，為兩地股市和年關市道氣氛打打氣。香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，展望本周，恒指假期氣氛會比較濃，因有聖誕假期，本周僅有2.5個交易日。美國減息周期未如原先預期般進取下，市場焦點將放在美國經濟數據。內地方面，市場憧憬中央經濟工作會議後陸續有政策出台。政策空窗期期間，整體市場氣氛將趨觀望，估計恒生指數暫在100天線19,300點水平有支持，但上方接近21,000點阻力比較大，維持千點以內窄幅上落機會較大。
高息股具估值修復空間
板塊方面，騰訊控股(00700)表現會相對強勢，因為最近旗下微信小店開啟送禮物功能灰階測試，為電商業務試水，市場反應正面；且臨近農曆新年假期，迎來消費高峰期，似乎微商（即利用微信進行產品銷售和推廣的商業模式）方面的改善不俗；另騰訊與蘋果公司（Apple Inc.）在人工智能（AI）方面亦傳出謀合作，都值得關注相關進展及股價表現。此外，部分與消費相關的板塊，如旅遊出行平台及基本基礎消費都會比較高，中高端消費股則尚會有壓力。
老虎證券（香港）投研總監陳慶煒表示，消費與科技領域會是內地政策支持重點，而在市場情緒比較積極時，資金會分流投入金融和高息股。從基本面來看，金融和高息股雖然最近兩年錄得不少升幅，但中證香港紅利指數的市帳率還不到0.55，分紅率依然有7厘以上，所以還有不俗的估值修復空間。
科技互聯網板塊可吼
他又認為，中央將「擴大內需，應對有效需求不足」作為明年內地經濟工作的重中之重，而且會議還首次提到「穩住樓市股市」，意味着逆周期調節的刺激政策會陸續出台，料可令好轉的市場情緒得以延續。在市場情緒積極時，進取型投資者可增加對國家產業升級必需的科技互聯網賽道的投資，而在消費賽道上的投資應更着重政策刺激的方向。保守型的投資者，則仍可選擇高分紅股和債券來收息，並在市場情緒非常悲觀時考慮適當入手科技股。
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