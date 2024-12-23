恒指本周或窄幅上落 騰訊望受惠消費高峰

中國人民銀行按兵不動未有減貸款市場報價利率（LPR），市場關注本周人行會否宣布降準，為兩地股市和年關市道氣氛打打氣。香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，展望本周，恒指假期氣氛會比較濃，因有聖誕假期，本周僅有2.5個交易日。美國減息周期未如原先預期般進取下，市場焦點將放在美國經濟數據。內地方面，市場憧憬中央經濟工作會議後陸續有政策出台。政策空窗期期間，整體市場氣氛將趨觀望，估計恒生指數暫在100天線19,300點水平有支持，但上方接近21,000點阻力比較大，維持千點以內窄幅上落機會較大。

老虎證券（香港）投研總監陳慶煒表示，消費與科技領域會是內地政策支持重點，而在市場情緒比較積極時，資金會分流投入金融和高息股。從基本面來看，金融和高息股雖然最近兩年錄得不少升幅，但中證香港紅利指數的市帳率還不到0.55，分紅率依然有7厘以上，所以還有不俗的估值修復空間。

科技互聯網板塊可吼 他又認為，中央將「擴大內需，應對有效需求不足」作為明年內地經濟工作的重中之重，而且會議還首次提到「穩住樓市股市」，意味着逆周期調節的刺激政策會陸續出台，料可令好轉的市場情緒得以延續。在市場情緒積極時，進取型投資者可增加對國家產業升級必需的科技互聯網賽道的投資，而在消費賽道上的投資應更着重政策刺激的方向。保守型的投資者，則仍可選擇高分紅股和債券來收息，並在市場情緒非常悲觀時考慮適當入手科技股。