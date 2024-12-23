內地經濟放緩 明年勢減息降準發債解困

目前中國經濟面對諸多考驗，除了內需增長疲弱外，明年美國政府換屆後勢必再次發動貿易戰。安聯貿易亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋估計，明年中國經濟增長會放緩至4.6%，而2026年亦會進一步降至4.2%。她亦估計，明年中國政策會推出更多刺激措施，包括再度減息兩次（每次0.1厘）、降低存款準備金率；發行一萬億至兩萬億元人民幣的超長期特別國債等等，惟最終規模仍要視乎情況變化。

長遠GDP平均料增3.9% 黃黎洋提到，中國的長遠經濟增長正處於下滑的階段，一方面是由於內地人口結構變化，從過去的人口紅利轉向人口老化；另一方面則是與其他所有經濟體一樣「增長不能永遠維持在非常高的水平」。在經歷完高速發展階段後，接下來會自然地回落至較低的增速。根據她的預測，2025到2040年期間，中國經濟的平均增長率大約會在3.9%，2040年之後則會再跌到3%。

短期來看，她亦提到目前中國經濟有兩大明顯的下行風險來源，一是可能爆發全面的貿易戰；二則是內地消費未能回復至正常「可持續增長」的狀態。她解釋，當前中國的內需在一些刺激措施支持下，仍然處於增長，但消費者信心持續低迷，意味着這種增長未必能夠「自我持續」（Self-substained）。一旦消費再遇打擊，便可能陷入惡性循環。

內房復甦隨時要等3年 過去作為中國經濟主要增長引擎之一的房地產行業，近年深陷危機之中，反而成為打擊消費信心的因素。黃氏指出，以美國房地產泡沫周期為例，新屋動工量在2006年觸及高位後，累計回落約75%才真正見底；而目前中國的新屋動工大約從2020年第四季度的高位累計下跌約69%，意味尚有一些下跌空間才真正見底，而且見底之後到真正迎來復甦，也要數年時間。若以樓價作為基準，美國樓價從2006年高位到見底，大約花了6年時間；假如中國的情況類似的話，意味樓市復甦仍要再等一至3年。