冬至陰極陽回時 盼望經濟春滿園

冬至是一年之中，陰盡陽生，一元復始的時節。好不容易，一年將盡，香港雖已全面走出疫情，但經濟景氣未復舊觀，原因錯綜複雜，有國際地緣政治風險上升、內地經濟增長放緩、創科興起撬動新經濟和改變營商環境，亦有金融市場急劇波動等多項因素使然。港人今年是否安好過年，如人飲水，冷暖自知。無論如何，人總要有希望，盼望經濟回春有時。只是客觀而言，今年香港經濟面對的多項挑戰，好大機會在明年延續，甚至惡化，港人與港企都得調整心態，放下歷史包袱，接受現實，因應最新政經狀況，積極裝備好自己，並管理風險，對前所未有的市場震盪作好充分準備。

在港元聯繫匯率下，港元偏強，港人興起在海外消費，基層的北上，中層以上就赴世界各地旅遊，反正就香港搵錢，在外花費。如是者，香港零售業先受早幾年社會動盪、新冠疫情及網購興起的打擊，如今還遇上內地旅客消費降級及本地消費外流的衝擊，行業汰弱留強也是必然過程。觀今年以來，本地零售企業的業績普遍不濟，商家解釋的原因大同小異，正是最好說明。如何改善服務水平，增加產品獨特性，拓展網購，優化成本結構，開拓新客源和新市場，是港企須繼續努力克服的挑戰。

今年地產市道旺丁不旺財，意即成交是維持了活躍度，但樓價疲弱不堪，新盤須降價促銷，二手得劈價才獲承接，說不上是好市。在美國聯儲局放鷹下，高息環境不利地產投資，故展望明年，樓市仍會由買家主導，一手市場繼續以去庫存為主調，二手市場則尚難估底。

至於金融，第四季香港股市和新股市場算是有點起色，隨着國策有力穩經濟，並指導更多大型中企來港上市，相信明年新股市場可保持穩定發展，有助止住景氣滑坡。至於股票現貨市場，還須視乎內地經濟景氣與中國資產價格表現。當局推出的刺激經濟措施，在努力抵銷來自美國的地緣政治風險及人民幣貶值的不利影響，但基調是以「穩」為主，大旺景重臨，還得待地方債務與內房危機化解。今年危機高發期算是安然度過了，明年還是以固藏養正為主，不出亂子，化債有序，市場流動性改善就是好進展，不能期望過高。

反觀當局強調要穩股，兩地資本市場若有更緊密聯繫，也許能帶挈港股止跌回暖。只是一個重大不明朗因素乃美國候任總統特朗普上場後的政策變化，一旦中美關係惡化，香港定難獨善其身，還得為港元聯繫匯率制度突變作好應對的後備方案。所以說，明年港股但求穩中擴容，一旦中美金融交鋒，香港必然是風眼但處境被動，得與祖國緊密聯繫，抱團抗逆。

從好的方面來看，西方退場香港金融，有中資及非美體系來承接；地產價格大幅調整，居民安居條件改善，營商成本亦降；新經濟興起，衝擊傳統產業，是協助香港重塑更多元和可持續經濟結構的契機。春生冬至時，總希望最壞時刻已過去，生機勃勃的春天將至。極具挑戰的客觀現實改變不了，就得靠人心積極轉向來應對。