券商睇市：港股明年走勢料先高後低

環球經濟環境在明年將迎來較大挑戰，其中一個因素是特朗普上台後對美國以至全球政策的不確定性，這將影響中國明年的經濟及股市發展，連帶恒生指數也將受到影響。

從統計角度來看，恒指近10年的平均波幅約為6,160至7,500點；若以2000年後的23年數據推斷，則波幅上限約在7,100至7,140點之間。恒指波幅過去平均值變化不大，這意味着此數據的參考價值較高，故初步相信明年恒指上下行區間大致落在6,100至7,500點的變動範圍內。

恒指最樂觀睇27500 有了「波幅」的推算，就可推算出高、低位。用回傳統的估值方法，透過預測市盈率來進行推敲。恒指目前的預測市盈率（PE）約9倍，相較近5年平均的11倍存在明顯折讓，為恒指來年提供上升空間。數據發現，過去5年恒指每年高位皆能重越11倍PE的估值水平。若市場氣氛回暖，分析員認為恒指盈利能維持甚至較目前預測數字為高，由此推斷恒指於明年上試24,200點的目標機會不少。

在極度樂觀的假設下，即恒指估值超越歷史平均值並達到一個標準差（約12.5倍PE）情況下，甚至可見到27,500點。然而，要留意的是，明年可能面臨多項風險，包括地緣政治懸念與美國通脹變數，若這些壓力同時爆發，對恒指估值和企業盈利均會帶來一定程度的下行風險。

兩大負面因素待發酵 首先，美中之間的貿易戰因素依舊潛伏。若美國加大關稅措施或擴大科技出口管制，將進一步削弱中國出口表現。雖然中國內需在疫情後逐步恢復，但短期內若缺乏較大規模的刺激政策，整體經濟動力仍有不確定性。企業盈利因而容易遇到向下修正的壓力，令恒指估值被市場調低。

其次，隨着特朗普因為「本地主義」的核心思想下大搞貿易戰，使用關稅或其他政策引發物價上揚，令聯儲局明年減息的空間面臨挑戰。最新點陣圖顯示，明年聯儲局只會減息兩次。若然通脹重燃，會否在明年下半年引起市場對美國「加息」的猜測？在減息暫緩甚至加息的猜測下，人民幣匯率或進一步承壓，連帶恒指盈利亦會相對縮水，投資者對港股前景的信心或受到影響。

故此，在考慮恒指盈利估值下調的因素下，若然缺乏有力的政策配合，恒指升至27,500點的機會較低，上文提到的5年平均估值水平即24,200點，才是恒指較大可能測試的高位，至於最低位估計不會遠低於16,900點。由於盈利估值下調有一定的延後性，這負面影響較大可能在明年下半年出現，初步推測，恒指明年上半年的表現或會較下半年理想，高位在上半年出現的機會較大。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）