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滙都累售553個單位
新界上車盤銷情不俗，泛海集團(
00129
)的元朗洪水橋滙都累售約553伙，昨售出第6座7樓A07室兩房戶，實用面積433方呎，成交價448.7萬元，呎價約10,363元。集團執行董事關堡林表示，項目買家主要為年輕一族，當中有八成為年齡在40歲以下的分支家庭及首置客戶，該盤將於明日開售88伙。
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