居屋成交：兆安苑持貨9年仍損手

有買家購入居屋蝕賣單位作長線投資。屯門兆安苑一個實用面積近500方呎單位，於已補價自由市場獲投資者僅以298萬元承接，原業主持貨約9年帳面仍虧損約30萬元。

祥益袁思賢表示，上述成交單位為該屋苑C座中層6室，實用面積約495方呎，有投資客鍾情單位內籠企理，毋須「大執」即可放租，而且鄰近屯門市中心，有感租賃市場上更有優勢。而原業主為加快售出步伐，願意減價12萬元，買家自行於網上估價，見單位售價比銀行估價稍低，決定拍板購入，成交呎價約6,020元。

該單位若作投資收租，現時市值租金約1.2萬元，租金回報率高達4.8厘。原業主於2015年以328萬元自由市場價購入單位，是次轉手帳面蝕幅約9.1%。

錦泰苑未補價630萬沽 不少未補價第二市場居屋長情業主沽樓獲利甚豐。中原胡耀祖指，馬鞍山錦泰苑D座高層04室，實用面積約650方呎，三房間隔，叫價約668萬元，日前以630萬元易手，呎價約9,692元。原業主購入約24年，現轉手帳賺約488萬元離場。

港島黃竹坑居屋雅濤閣有兩房海景戶，約15年升值約2.3倍。該行吳敬彰稱，該盤2座高層E室，實用面積約422方呎，兩房設計，望西南海景，叫價450萬元，放盤不足一周獲綠表客以443萬元買入，呎價約10,498元。原業主於2009年以135萬元購入單位。