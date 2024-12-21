二手乏力：泓景臺賣728萬 兩載半蝕172萬

樓價上升乏力，市區鐵路沿線屋苑亦不敵跌市，長沙灣泓景臺兩房減價後以728萬元售出，原業主持貨僅逾兩年半帳面勁蝕約172萬元。

朗屏8號三房貶值11% 美聯張曉盈表示，部分業主為求盡快轉手套現，不惜損手離場。上述單位為3座中低層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，原以750萬元放盤，最終減價約22萬元沽出，呎價約14,767元。單位2022年2月以約900萬元購入，現貶值約19.1%。

元朗朗屏站沿線樓盤價格亦相繼倒下。市場消息稱，朗屏8號第5座中層H室套三房戶，實用面積約700方呎，以約750萬元售出，呎價約10,714元。原業主於2016年4月以約848.8萬元一手入市，現沽貨帳面虧損約98.8萬元，跌幅約11.6%。

世宙銀主盤售477萬破底 鄰近該盤的世宙亦有銀主盤以新低價易手，中原王勤學表示，屋苑3座低層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，以477.9萬元成交，呎價約11,166元，做價更創屋苑新低。是次較2015年12月一手購入價貶值約41.6萬元。

至於反映近期二手樓價走勢的中原城市領先指數，連跌兩周後回升，最新報138.16點，按周上升約0.41%。不過，二手成交持續淡靜，樓價反覆爭持局面未變，該行料指數短期於136至140點徘徊。