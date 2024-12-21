南豐奪東涌東站一期

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，看好東涌一帶未來發展潛力，早年於區內已發展大型住宅項目昇薈，熟悉該區亦有經驗。對香港樓市具信心，看好鐵路沿線及港鐵項目，是次繼將軍澳日出康城LP6、LP10項目後，再次投得鐵路項目。

資料顯示，該集團對上投得的住宅發展亦是港鐵項目，於2016年3月奪得日出康城第10期，即LP10現址。連同商業項目計算，上次投得地皮則為2017年5月，以超過246億元奪得啟德第1F區2號商業地，並發展成AIRSIDE甲廈項目。

至於剛批出的東涌東站第一期，位於整個項目的東南部分，住宅樓面約32.29萬方呎，提供約600伙。去年首度招標時，因規模大及涉及商場樓面，發展風險較大，在「零標書」下流標。

消息透露，該項目補地價由港鐵處理，發展商須向港鐵支付3.3億元前期費用，分紅比例自行提出，以今次住宅樓面計，即每方呎入場費約1,022元，較去年約1,581元下調約35.4%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，整個東涌東站項目重新規劃，地盤拆細亦有助增加發展商投地意欲，結果反映地產商不是沒有興趣，但出價仍會較審慎。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓亦稱，今次為東涌新填海區首個批出的住宅項目，回報期較長，預計落成後實用呎價約1.1萬至1.2萬元水平。

大圍住宅地下周五招標 此外，地政總署公布，沙田大圍美田路住宅用地於下周五招標，明年1月24日截標，地皮鄰近居屋美松苑，總樓面約19.38萬方呎。地皮初步估值約5.4億至7.8億元，樓面呎價約2,800元起。

東涌東站第一期招標結果