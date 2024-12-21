簡訊一覽
●日本城母企國際家居零售(01373)截至10月底止半年收入12.7億元，按年跌3.9%；純利3,295.9萬元，按年減少35.1%；中期股息每股4仙。集團稱，業績反映出香港零售業市場正處於轉型階段，疫情改變了港人消費模式，至今尚未恢復到疫情前的消費水平，尤其是晚上較少外出，外出旅遊及北上消費習慣已變得恒常化。
●國泰航空(00293)11月及首11個月載客量分別按年增23.1%及27%，11月乘客運載率升3個百分點至83.5%；11月及首11個月貨運量分別按年增15%及10.9%，11月貨物運載率升1.2個百分點至62.3%；集團指，下半年表現將較上半年理想。另有關該企建議回購67.4億元、年利率2.75厘於2026年到期可轉換債券，回購價格已釐定為現有債券本金金額的120.472%，獲接納債券的本金總額45.58億元，連同已被轉換並予以注銷的債券，共佔按本金金額計算約67.89%的原發行債券。
●香港寬頻(01310)宣布，委任獨立非執行董事鍾郝儀為董事會主席。
●劉鑾雄（大劉）曾任主席的華人置業(00127)公布，以1.62億英鎊（相等於約15.9億港元）（不包含增值稅）出售位於英國倫敦St James's Square 11號及12號以及Ormond Yard 14至17號之綜合用途樓宇物業，料令公司今年錄得投資物業公允值虧損1.04億元。公司稱，物業轉手後，集團租金收入略為下降（2022年及2023年折合分別為6,210萬元及2,690萬元），套現其中約7.69億元會用來償債，以解除相關抵押。
●金力永磁(06680)宣布，擬配售不超過672.38萬股H股，每股配售價7.82元，集資淨額5,122萬元，將用於採購原材料、償還公司債務及其他日常用途。
●消息指，滙豐控股(00005)主席杜嘉祺下月將率領由多位資深銀行家組成的英國商業代表團訪問中國。
●政府公布，再度委任姚建華為保險業監管局主席，任期由2024年12月28日起生效，為期3年。
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