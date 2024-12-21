韓圜創15年新低 養老基金急對沖

美國聯儲局鷹派減息令亞洲貨幣顯著走弱，其中韓圜又再大跳水，昨日表現創2009年3月以來最低，韓圜兌每美元一度觸及1,452.19，相當於每萬韓圜兌54港元。消息稱，韓圜走弱迫使南韓國民養老基金出售價值近500億美元的外匯，從而對沖損失；又指若5個工作日的韓圜兌每美元平均收市跌穿1,450，南韓國民養老基金或將實施戰略對沖。

放寬外匯監管改善流動性 南韓財政部和央行昨日公布，本地銀行與外國銀行首爾分行的外匯期貨合約上限，將由目前佔資本持有量50%及250%，提高至75%及375%。其他的措施包括倘若資金用於設備、房地產及買地等投資，容許公司獲取外幣貸款，並將資金兌換成韓圜。由於上述措施旨在放寬外匯監管，改善流動性，所以被視為應對韓圜貶值的舉措。

當局又指出，嚴格的監管限制外匯管理效率，所以有必要考慮於近期戒嚴事件發生後，採取措施應對外匯流動性狀況惡化問題。南韓股市連跌兩日，創逾一年新低，首爾綜合指數收跌31點或1.3%，報2,404點，全周跌3.62%。

另南韓央行昨公布，11月南韓生產者物價指數（PPI）4個月以來首次上漲，按月上漲0.1%，結束連續3個月的跌勢。按年率計，指數上升1.4%，是連續第16個月按年上漲。生產者物價指數是決定通脹軌迹的關鍵指標，因為影響企業未來幾個月向消費者收取的價格。