Yen兌港元貶見4.92 日財相：準備干預

聖誕新年長假準備去日本旅遊，又未唱夠日圓的香港人，喜迎唱平Yen的機會！日圓匯價周五跌至5個月新低，兌每美元曾低見157.93，折合每百日圓兌港元在4.92算。日本財務大臣加藤勝信最新表示，政府對近期日圓走勢感到擔憂，並已準備好作出干預行動，強調當局會對匯率過度波動採取適當行動。

加藤勝信在例行新聞發布會上指出，外匯走勢要穩定，反映基本面；又指近期的外匯市場呈現單邊快速波動，涉及投機者行動，直言當局非常關注外匯市場的發展。

通脹回升 日股6連跌 至於圓匯再回落，多少都與日本央行息率按兵不動有關。不過，當地最新通脹卻有所回升，主因米價以及政府取消能源補貼後的水電費上揚。日本總務省昨公布，11月扣除新鮮食品價格的核心消費物價指數（CPI）按年升2.7%，較10月時升2.3%擴大，同時高於市場預期的2.6%。至於整體全國通脹升幅，也由10月的2.3%擴大至2.9%。

此外，撇除新鮮食品及能源價格的「雙核心」CPI，按年上升2.4%，升幅高於10月的2.3%。要留意，日本今年稻米收成受天氣炎熱和缺水影響，米價持續飆升，數據顯示11月米價較去年同期大漲64.7%。

日本股市連跌6日，見3星期以來收市最低位。其中，日經平均指數午後轉跌並以全日低位收市，收跌111點或0.29%，報38,701點，全周累跌1.95%，結束連續兩周升浪。東證指數（TOPIX）跌11點或0.44%，報2,701點，全周跌1.62%。