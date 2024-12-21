FedEx擬分拆貨運業務 估值2340億 股價高開

疫情過後環球包裹運輸業生意漸見放緩，美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）最新擬將估值300億美元（約2,340億港元）的貨運業務分拆出來獨立上市，從而專注其核心遞送業務，行動預計需時18個月完成。消息率先沖喜聯邦快遞股價，周五早段曾升7.01%，報295.24美元。

分拆之後，新公司將名為FedEx Freight作獨立掛牌，且與FedEx變成兩家獨立的上市公司。

回顧該企早在6月已經暗示可能剝出貨運業務，並指會評估該部門在公布投資組合中的地位。分析指，聯邦快遞貨運資產雖然在公司內部未得到充分重視，惟由於其交易價格相比同行競爭對手，如XPO Logistics和奧多明尼昂貨運（Old Dominion Freight Line）為低，所以今次分拆應可擴展和改善其營運表現，並為投資者創造價值，達致雙贏局面。

公司行政總裁Raj Subramaniam也表示，此舉有助公司增強專注度，釋放相關業務的獨特性能，且在市場激烈的競爭力中受益。

上財季盈利倒退17% 至於聯邦快遞截至11月底止的第二財季，表現好壞參半。期內收入有219.67億美元，按年少0.89%，較市場預期的221.7億美元為低，主因美國工業部門（包括製造業、金屬和化學品）對快遞需求持續疲弱。分部業務方面，受惠費用下調和國際出口量增加，快遞部分收入按年微升0.36%，至188.41億美元；貨運則跌11.21%，至21.77億美元。整體純利也倒退17.66%，至7.41億美元。

不過，該企期內經調整每股盈利為4.05美元，較預期的3.99美元為好。另聯邦快遞最新基於美國需求持續疲弱而下調全年盈利預測。收入方面，他們預期大致與去年同期持平，而原先為預期有較低的個位數升幅，同時他們將經調整每股盈利預測，由20至21美元，下調至介乎19至20美元。