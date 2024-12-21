Nike上季純利挫26%

大中華收入9季跌最甘 跑輸中外同業 運動用品「一哥」Nike於大中華區的業績惡化，截至11月底止的上一財政季度，撇除匯率變動後相關收入按年倒退11%，跌幅比前一季度擴大8個百分點之多，為2022年8月底止財季以來的9季最差表現。但考慮到上述跌幅對比中外主要競爭對手幾乎「包尾」，且所有列帳地區的生意都下滑，Nike的問題絕非一句內地消費疲弱所能概括。

參考國家統計局的數據，內地「服裝、鞋帽、針紡織品類」的零售銷售總額按年倒退0.63%，體品企業難捱是不爭事實，如李寧牌9月底止季度（上季）零售流水就錄得中單位數按年跌幅（不計童裝李寧YOUNG），Puma大中華銷售收入（按固定匯率‧下同）按年增速亦急減至1.3%。

內地庫存待消化 長線樂觀 然而，adidas上季大中華區收入按年升8.9%，追得上361度的10%，比安踏牌和特步牌零售金額的「中單位數」更勝一籌。

Nike上財季大中華區收入遜預期，計及匯率變動後的經營溢利按年暴瀉27.04%至3.75億美元，原因是佔收入70%的鞋類瀉14%，佔兩成半的服裝跌3%，裝備按年升9%也無補於事。

新任行政總裁希爾稱，11月底集團庫存按年持平，主因北美及大中華上升，抵銷EMEA（歐洲、中東及非洲）和APLA（亞太及拉美）的下跌，反映內地庫存有待消化。然而，他強調，中國13億消費者令集團對長遠前景樂觀，即使短期環境挑戰重重，中國的運動市場仍在增長。

Nike對庫存的另一解釋是「生產成本下降，但產量增加」，亦反映散貨壓力上升；主打歐美市場的英資體品零售商JD坦言，Nike大力打折散貨恐損害品牌形象。此舉的財務結果是上財季北美、EMEA、APLA的營業額各跌8%、7%及2%，計及匯率變動後整體毛利率按年縮0.97個百分點至43.62%，純利按年瀉26.29%至11.63億美元。

指引本季收入低雙位數下降 Nike服裝收入上財季僅跌2%，主要是鞋類出事，北美和EMEA亦見相關收入按年挫逾一成；港人也熟悉的Converse收入更倒退18%。希爾強調會推動網上平台全價銷售，並會「重新專注體育」，但首要工作是清理庫存，不惜循盈利較低的渠道，指引明年2月底止本財季收入將錄低雙位數倒退，且毛利率再跌3至3.5個百分點，消息拖累股價周五早段挫2.9%後回穩。

Nike大中華生意額按年變幅