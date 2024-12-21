華電動自行車舊換新突破百萬輛

內媒引述商務部消息，截至12月19日，全國電動自行車實現售舊、換新各102.3萬輛，帶動新車銷售27.3億元人民幣。今年9月以來，電動自行車以舊換新工作有序推進，進度不斷加快，鉛酸電池動力車輛佔比顯著上升，有效降低存量安全隱患。

據報9月、10月及11月以舊換新數量分別為1.6萬輛、29.1萬輛及34.1萬輛，12月1至19日達37.5萬輛。參加電動自行車以舊換新的銷售門店數量由10月初的2.6萬間，增至目前的4.1萬家；各地電動自行車以舊換新活動數量由10月初的532場，增至目前的3,534場。全國均已開展電動自行車以舊換新工作，除少數禁行地區外，基本實現地市全覆蓋。

對此，韓媒引述南韓產業通商部指，該國《關稅法》也有徵收反補貼稅的條款，借鏡歐盟經驗，若當地企業等利害關係方提出反補貼調查申請，將根據補助協議及《關稅法》進行調查。

香港方面，比亞迪公布，其在香港的電動車交付量成功突破一萬輛。該企2021年於香港市場推出乘用車品牌，並在2022年推出旗下首款純電動「SUV–BYD ATTO 3」，2022至2023年間比亞迪的銷售增幅高達656%；2023至2024年11月期間銷售增幅更達47%。