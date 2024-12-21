華電動自行車舊換新突破百萬輛
內媒引述商務部消息，截至12月19日，全國電動自行車實現售舊、換新各102.3萬輛，帶動新車銷售27.3億元人民幣。今年9月以來，電動自行車以舊換新工作有序推進，進度不斷加快，鉛酸電池動力車輛佔比顯著上升，有效降低存量安全隱患。
據報9月、10月及11月以舊換新數量分別為1.6萬輛、29.1萬輛及34.1萬輛，12月1至19日達37.5萬輛。參加電動自行車以舊換新的銷售門店數量由10月初的2.6萬間，增至目前的4.1萬家；各地電動自行車以舊換新活動數量由10月初的532場，增至目前的3,534場。全國均已開展電動自行車以舊換新工作，除少數禁行地區外，基本實現地市全覆蓋。
比亞迪攻韓恐遭反補貼調查
另一方面，中國車企正積極「出海」，其中電動車企龍頭比亞迪股份(01211)將進軍南韓乘用車市場。比亞迪南韓公司近日宣布，已委任6家南韓經銷商，將於下月啟動當地業務；而迄今該企已進入全球99個國家和地區，全部採用經銷商模式。
對此，韓媒引述南韓產業通商部指，該國《關稅法》也有徵收反補貼稅的條款，借鏡歐盟經驗，若當地企業等利害關係方提出反補貼調查申請，將根據補助協議及《關稅法》進行調查。
香港方面，比亞迪公布，其在香港的電動車交付量成功突破一萬輛。該企2021年於香港市場推出乘用車品牌，並在2022年推出旗下首款純電動「SUV–BYD ATTO 3」，2022至2023年間比亞迪的銷售增幅高達656%；2023至2024年11月期間銷售增幅更達47%。
此外，小鵬汽車(09868)指，旗下P7+經過3次提產後，交付周期已縮短至目前的約5至8周，比剛上市時最多縮短3周以上，部分原先已下單但要到農曆新年後才能提車的P7+車主，預料可實現提前至農曆新年前提車。
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