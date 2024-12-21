支付寶向商家提供AI生成素材

內媒報道，支付寶近日推出人工智能（AI）創意生成平台「螞上有創意」，面向商家機構提供AI快速生成創意素材、營銷廣告智能分析等營銷服務，同時免費開放價值上億的營銷圖片素材。

支付寶於過去一年將AI全面應用於商業開放生態，共接入近70個業務場景，累計為生態商家機構生成8,700萬張AI素材。「螞上有創意」則面向所有商家機構及設計師群體開放，聚焦於用AI讓商業營銷更簡單，就算是小店主動動手指也能做創意。

客戶互動平台Twilio發布的2025年影響市場營銷策略和客戶體驗趨勢分析預期，78%香港品牌仍非常依賴第三方數據，為解決這問題，企業將進一步運用聊天機械人真正與顧客連繫和接觸，更好地運用數據，結合對話式AI和AI代理，更全面地了解顧客，從而實現更智能、更個人化的行銷，真正與每位客戶產生共鳴。

93%北亞區企業正推動變革 此外，美國上市的管理解決方案供應商Workday發布《永遠向前的人力資源領袖》調查結果顯示，北亞區（包括香港及台灣）企業的人力資源（HR）主管潛力持續增長，93%正在推動企業變革，95%企業認同HR主管能增加企業策略價值。然而，92%受訪者稱，其所在企業仍然認為HR在企業的角色主要在於行政方面，反映HR的策略潛力與企業對其看法存在明顯落差。

調查又顯示，69%北亞區高級經理及HR專家現時進行的數據管理工作較疫情前多。其中本港企業在AI及機器學習技術方面，主要用於分析和報告（52%）、員工紀錄管理（45%），以及員工管理（43%）；48%北亞區HR專家正投資數碼工具於員工培訓和發展，以及加強與員工溝通的渠道（46%）。本港企業方面，AI及機器學習技術主要用於分析和報告（52%）、員工紀錄管理（45%），以及員工管理（43%）。