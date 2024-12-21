碧桂園1.5億投得蘭州抵債地皮

出讓文件顯示，該地塊出讓面積逾6.8萬方米，掛牌起始價為1.54億元，投資總額2.72億元。據碧桂園透露，本次拿地主要涉及項目公司與當地政府在蘭州項目土地摘牌的熟化成本，和市政配套建設的一些建設成本。針對該地塊，公司計劃進行轉讓，所獲資金將用於全力落實保交房，碧桂園股份自4月初停牌至今。