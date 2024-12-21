碧桂園1.5億投得蘭州抵債地皮
正在債務重組的民營房企碧桂園(02007)傳獲取新項目，旗下蘭州春霖房地產開發公司以1.55億元（人民幣‧下同）的總價，競得位於甘肅省蘭州市城關青白石片區的一塊居住用地。碧桂園對內媒回應表示，本次拿地非主動投地，為當地政府通過以地抵債方式支付款項。
出讓文件顯示，該地塊出讓面積逾6.8萬方米，掛牌起始價為1.54億元，投資總額2.72億元。據碧桂園透露，本次拿地主要涉及項目公司與當地政府在蘭州項目土地摘牌的熟化成本，和市政配套建設的一些建設成本。針對該地塊，公司計劃進行轉讓，所獲資金將用於全力落實保交房，碧桂園股份自4月初停牌至今。
旭輝擬向債權人提4選項
其他內房的債務重組亦有消息，外媒報道，旭輝控股(00884)本周已就其境內債務整體重組方案與部分債券持有人展開溝通。旭輝目前向持有人提出4個選項，包括現金要約收購、債轉股、通過信託形式實現以資抵債，以及留債展期，若債權人選擇現金要約收購選項，本金將面臨打折兌付，據報目前雙方僅為初步溝通，方案不排除進一步變更的可能。
另有報道引述數據指，內地42個大城市中，首套房平均房貸利率從10月的歷史低位3.05厘，升至11月的3.08厘，為2021年10月來首次上升。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：