美傳促英偉達查AI晶片進華漏洞

美國阻止中國取得高科技技術和高端晶片不遺餘力。消息指，美國商務部近日要求全球晶片霸主英偉達（Nvidia）調查過去一年旗下產品是如何流入中國。據悉，英偉達已要求產品使用其人工智能（AI）晶片的美超微電腦（SuperMicro）、戴爾電腦（Dell）等公司，對東南亞客戶進行抽查。

上述3間公司回應傳媒查詢時俱表示，會要求客戶及合作夥伴嚴格遵守所有出口管制限制。英偉達強調：「任何未經授權擅自偏離以前擁有的產品，包括任何灰色市場轉售，都將成為我們業務的負擔，而不是好處。」

戴爾亦補充說，如果合作夥伴不遵守這些義務，將採取適當的行動，包括終止其關係。美超微則稱，會調查及向任何未經授權出口或轉口其產品予第三者的人士採取行動。

走私販避過檢查轉售內地客 有科技媒體報道指，5名涉及走私英偉達晶片的人士透露，通過一些方法避過美超微的調查。方法包括向美超微電腦購買內嵌英偉達晶片的伺服器後，複製序號，貼到其他伺服器上，再把英偉達晶片轉售中國客戶，亦有人甚至更改了伺服器作業系統中的序號。

美國有消息指，拜登政府正草擬框架，加強控制AI晶片銷售，把晶片變成外交工具。計劃中的框架是美國盟友採購晶片不受限制，對手則徹底封鎖。至於其他國家則根據與美國戰略目標相符程度獲得配額。