中國美債持倉降至7601億美元 15載最少

美國財政部國際資本（TIC）報告顯示，受美國國債價格下跌影響，中國於10月持有的美債持倉總值降至7,601.02億美元，為2009年以來新低。然而，報告同時顯示，中國投資者於10月淨買入38.77億美元的美債，中止了此前連續3個月淨賣出的勢頭，意味着當美債價格累積跌幅明顯時，亦不乏資金撈底接貨。

根據TIC報告，中國投資者持有的美債規模按月下降118.66億美元，此數據一如以往遭其他媒體普遍誤讀為減持幅度。要留意的是，美債持倉規模的下跌中，包括162.58億美元的長期美債價值減少，由此可以肯定，持倉金額減少是因為價格下跌，而絕對不是因為減持。

投資者7個月掟1923億美股 另一值得留意之處，乃TIC報告的資金流數據並不包括涉及第三方的交易，比如中國投資者從英國手上買入美債，並不會計算在淨買入數據，但仍會反映在持倉金額上。

儘管中國投資者重新買入美債，但在10月卻淨沽出53.86億美元的美國股票，已經是連續第7個月淨賣出；由4月起計，累計淨賣出金額已達到246.6億美元（約1,923億港元）。

另邊廂，作為美國最大「債主」的日本於10月淨買入59億美元的美債，但同樣是受到債價下跌影響，其持有的美債總規模按月減少206.21億美元，降至11,027.28億美元。

特朗普倡取消美債務上限 隨着明年初美國暫停債務上限的法案再次到期，美國兩黨又再一次圍繞聯邦政府停擺、債務違約危機等議題爭論不休。候任總統特朗普接受訪問時表示，聯邦政府債務上限的概念是毫無意義，沒有人清楚觸及後將發生甚麼事，亦沒有人想知道，所以除了心理影響其實沒有意思，完全取消債務上限是國會能夠做到最聰明事情，他將全力支持。

特朗普又強調，本周公布的跨黨派政府開支撥款法案是完全不可接受，屬民主黨的「圈套」，若未能於周五午夜限期前通過，就讓聯邦政府停擺在民主黨總統拜登治下開始。