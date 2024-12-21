內地貸息不變 料明年下調

人民幣回穩 一年期國債勁吸金 面對美國聯儲局放緩減息節奏等因素，中國12月份貸款市場報價利率（LPR）如市場預期按兵不動，一年期及5年期以上各維持在3.1厘及3.6厘，加上全年已分別調降0.35厘及0.6厘，累減幅度創LPR改革以來最多。分析估計，中國人民銀行目前為明年預留降息空間，以應對人民幣匯率將受干擾的潛在壓力，惟債市資金昨加快湧入一年期中國國債，令相關孳息率失守一厘，更創逾15年新低。

由於被視為政策利率的7天期逆回購利率近日維持不變，企穩1.5厘已逾兩個半月，因此業界人士普遍預示，12月LPR保持現狀。昨日人行進行1,016億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，單日轉為淨回籠1,035億元，全周累計淨投放1.13萬億元。

估顧及內銀淨息差因素 內媒稱，無論是與新發放企業貸款相關的一年期LPR，或是帶動個人房貸利率的5年期以上LPR，在10月調降後雙雙處於歷史低位；尤其是考慮到內地商業銀行淨利息收益率（淨息差，NIM）第三季底止僅錄1.53%，按季再下滑0.01個百分點，令報價行年底缺乏再下調LPR的動機。

不過，各大投行均預期，人行明年將實施適度寬鬆的貨幣政策。中信証券首席經濟學家明明認為，後續LPR伴隨逆回購利率調降或仍有空間，因當下關乎中美匯率的風險仍高，本次LPR報價未降息可能是兼顧內外政策環境，平衡穩匯率和寬貨幣目標下的選擇。招聯首席研究員董希淼則建議，未來LPR與政策利率進行非對稱式下降，較重手下調政策利率0.5厘，再引導LPR下降，將在總量上保障流動性更加充裕。

年底前人行未有出手減息，亦有助穩定人民幣匯價。昨日人民幣中間價報7.1901兌每美元，按日微升10點子，在岸人民幣下午4時半收報7.2985，亦略升7點子，結束7連跌；離岸人民幣則高見7.3019，即每百港元兌93.98元人民幣。

內企海外投資望8載高 然而，據中國商務部披露的數據，內地企業首11個月對外非金融類直接投資額達1,286.3億美元，按年增長11.2%。按此趨勢，外媒推測今年的海外投資規模有望創下2016年以來新高，有機會加大人民幣匯率的下行壓力。

基於明年寬鬆的貨幣政策預期升溫，內地債市吸引力更有增無減，但在監管層日前約談債券投資機構場後，資金急速轉向買入短債而規避長債的監管風險。鑑於人行在8月曾開展公開市場國債買賣操作，向部分公開市場業務一級交易商買入短期限國債並賣出長期限國債；過去4個月累計淨買入7,000億元債券，多重消息下，昨日一年期中國國債孳息率進一步低見0.88厘，為2009年7月後首次跌穿一厘水平。

儘管近期國債孳息率下跌或使人行在年底前降準（降低存款準備金率）的必要性減少，但業界相信人行會兌現其貨幣政策前瞻性指引，年底前仍有降準0.25至0.5個百分點的可能性。

中國LPR走勢 中國一年期國債孳息率