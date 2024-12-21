香港黃金交易所成立 下月接手金貿場業務

香港金銀業貿易場宣布成立「香港黃金交易所」，新一屆25名理事將轉任至交易所董事，其中，理事長張德熙將任主席。他表示，明年1月起，「香港黃金交易所」將接替貿易場所有黃金、白銀及貴金屬業務，有助配合政府發展國際黃金交易中心。

他指出，「香港黃金交易所」是公司制，與貿易場以往傾向業界組織性質有別，能進一步提升透明度、加強企業管治，並會廣收國際會員。另計劃推出以區塊鏈技術作登記的實物黃金投資產品Goldzip，與虛擬資產市場推動交易。

倡機場以外設實體金庫 副理事長謝滿全及李惟宏將會任交易所副主席，連同張德熙，佔港府周三成立「推動黃金市場發展工作小組」非官方成員3席。張氏形容「任重道遠」，會積極出謀獻策，認為首要討論制訂香港的黃金標準，又期望在建立黃金倉庫的基礎上，擴展保險、檢測認證等配套，帶動物流業，也有助開發更多不同的黃金衍生產品，從而豐富黃金套戥交易活動，吸引更多貴金屬交易商來港。

李惟宏透露，小組開會時間尚待與其他成員商討，預計能很快召開第一次會議，又指成員組成多元化，相信能提供許多實際意見，推進黃金市場全面發展。

張德熙建議政府除了擴大機場黃金倉庫外，也可以在北部都會區、河套區等新發展區設立實體金庫，由於較鄰近市區，物流運輸更便利，有助支持實物交割，並便利發展更多衍生工具、套戥及對沖。不過，交易所會否投資倉庫言之尚早。

金價有望挑戰2850美元 行政總裁馮煒能補充，機場的黃金倉庫位於禁區內，對轉口交易較為有利，因此業界希望能在機場以外設立倉儲。

金價方面，張德熙坦言，現時對金價前景較保守，儘管金價「高處未算高」，但特朗普政府即將上場，減息時間表、美國外貿政策增添不確定性，預計每安士能企穩2,500美元，或挑戰2,850美元。