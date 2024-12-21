私募巨擘憂匯市波動成致命弱點

市場繼續消化美國聯儲局放緩減息步伐的預期，美匯指數周五曾再升至108.54，刷新逾兩年新高，惟其後轉跌，重回108.1。美國大型私募股權投資公司KKR警告，投資者可能低估外匯市場劇烈波動對的威脅，貨幣波動恐成明年市場的「致命弱點」！

KKR認為，投資者應做好貿易戰和財政失衡加劇匯率波動的準備，這些不確定性會令全球外匯市場大幅波動。以巴西為例，該國貨幣雷亞爾本周大幅貶值，其債市和股市同樣受到衝擊。雷亞爾兌美元表現在所有新興市場貨幣中最差，周三觸及歷史低位。

亞洲投資級債值得吸納 ING銀行大宗商品策略主管Warren Patterson亦指出，美元走強是加劇石油拋售的主因之一，紐油期油昨日低見每桶68.54美元。

另外，匯率趨勢亦對債市產生影響，柏瑞投資亞洲固定收益聯席主管Omar Slim指出，過去一年，各國大選及央行行動主導全球市場，預期明年貨幣政策風險依然偏高，並且會是市場的「持續關鍵驅動因素」。話雖如此，他認為亞洲信貸市場（企業信用債）的影響可能較為溫和，特別是美元計價的亞洲債券。

他指出，亞洲信貸對較高的融資成本和匯率波動具有韌性，因為大多數信貸對兩者的評級敏感度較低。與已發展市場的投資級債券相比，亞洲投資級信貸仍具吸引力，其槓桿水平低於歐美同類債券。鑑於亞洲投資級債券與全球投資組合的相關度低，配置該類債券有助降低整體投資組合的波動。