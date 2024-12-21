美上月PCE通脹低過預期 道指早段揚

美國聯儲局11月個消費開支（PCE）物價指數按年2.4%，略低過市場預期，但仍然較10月反彈0.1個百分點。撇除食品及能源的核心PCE物價指數按年上升2.8%，與10月增幅相當。同月美國居民個人收入按月升0.3%，低過預期；個人開支按月增加0.4%，收入及支出均不如預期。至於美國10年期國債孳息率略為回吐，一度跌穿4.5厘。

下月凍息機率九成 儘管通脹數據低過預期，惟反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，明年1月維持利率不變的機率仍達到90%；3月減息的機率則超過五成。紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，過去兩年通脹率已大幅下降，又預期未來通脹仍會回落，勞動力市場也會降溫。

股市方面，美股3大指數周五早段反覆，道指曾升377點，報42,719點；標指升46點，報5,913點；以科技股為主的納指升144點，報19,517點。

大摩估美債息回落 瑞銀財富管理維持標指明年底預測於6,600點，又指雖然預期明年減息幅度較小，但整體借貸成本依然有所降低，加上美國經濟活動強韌、企業盈利增長加速、人工智能（AI）進一步變現，以及特朗普政府領導下資本市場再度活躍的潛力等，眾多因素綜合在一起創造了有利的背景。

該行建議，對美股配置不足的投資者可以趁着近期股市動盪的機會增持；預測聯儲局下一次減息要等到明年6月（減幅0.25厘），並於9月同樣以0.25厘的幅度再減一次。

另外，摩根士丹利宏觀策略全球主管Matthew Hornbach指出，雖然近期美國國債孳息率反彈，但仍估計明年底10年期美國國債孳息率將回落至3.5厘左右。他解釋指︰「這似乎與我們今天的水平相距甚遠……但一年是一段很長的時間。」而到明年底時，市場再基於2026年的展望作出反應，最近的議息會議上沒有看到任何會改變國債市場長期前景的事情發生，所以最終債息仍會回落。

諾和諾德曾冧20% 企業消息方面，研發「減肥神藥」Wegovy的丹麥藥廠諾和諾德，其於歐洲的股價一度暴跌29.22%，其後跌幅收窄；其美股早段則曾跌20.62%，低見82.11美元。

諾和諾德旗下新一代實驗式減肥藥CagriSema的測試結果不及預期，早期研究顯示，其可以幫助患者在68周內平均減重22.7%，但依然低於該公司一直期待的25%。至於競爭對手禮來（Eli Lilly）股價曾升7.1%，高見811.35美元。