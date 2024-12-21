海辰儲能傳明年港集資39億

大型新股陸續有來！內地儲能解決方案公司海辰儲能傳正計劃最快明年在香港上市，有意集資逾5億美元（約39億港元），最近已開始為此作準備，並與金融顧問進行磋商，惟發行細節及時間表或有變化。

該公司於2019年成立，主要從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲能電池及系統的研發、生產和銷售。據胡潤研究院《2024全球獨角獸榜》，其今年估值達250億元人民幣。

小菜園首掛升13% 值得留意是，該企於2023年6月與華泰聯合證券簽署上市輔導協議，推動A股上市，同年11月與電池龍頭寧德時代爆出競業限制糾紛案。另據報，同年12月被美國國會通過國防授權法，禁止美國國防部採購包括公司在內的6間中國企業的電池，禁令將於2027年10月起生效。

港元拆息（HIBOR）方面，與樓按相關的一個月拆息升0.02點子至4.53006厘，連升5日。隔夜拆息跌13.55點子至4.18976厘；一星期拆息報4.38577厘，跌6.63點子；兩星期拆息升6.88點子至4.66881厘。