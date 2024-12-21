海辰儲能傳明年港集資39億
大型新股陸續有來！內地儲能解決方案公司海辰儲能傳正計劃最快明年在香港上市，有意集資逾5億美元（約39億港元），最近已開始為此作準備，並與金融顧問進行磋商，惟發行細節及時間表或有變化。
該公司於2019年成立，主要從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲能電池及系統的研發、生產和銷售。據胡潤研究院《2024全球獨角獸榜》，其今年估值達250億元人民幣。
小菜園首掛升13%
值得留意是，該企於2023年6月與華泰聯合證券簽署上市輔導協議，推動A股上市，同年11月與電池龍頭寧德時代爆出競業限制糾紛案。另據報，同年12月被美國國會通過國防授權法，禁止美國國防部採購包括公司在內的6間中國企業的電池，禁令將於2027年10月起生效。
至於昨日掛牌的內地連鎖中菜餐廳小菜園(00999)，收報9.66元，較招股價8.5元升13.65%，每手帳賺928元。內地休閒中式餐廳營運商綠茶集團則第5度遞交主板上市申請。
另外，下周一首掛的協作式機器人公司越疆(02432)以招股價下限18.8元定價，在耀才暗盤交易市場收報20.3元，升7.98%，每手帳面獲利300元。
港元拆息（HIBOR）方面，與樓按相關的一個月拆息升0.02點子至4.53006厘，連升5日。隔夜拆息跌13.55點子至4.18976厘；一星期拆息報4.38577厘，跌6.63點子；兩星期拆息升6.88點子至4.66881厘。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：