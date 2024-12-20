強美元如雙刃劍 侵侵關稅助洗劫

美國聯儲局本月議息會議雖一如市場預期減息四分之一厘，可沒料到這決定背後的反對票、最新點陣圖、經濟預測及主席鮑威爾的言論，卻展示了一幅不折不扣的「鷹」派圖畫，市場為之錯愕，除美元強勢外，金、股、匯、商品、加密貨幣，幾乎所有資產都「跳水」。不過，強美元雖能維持吸引資金流入美國，但同時不利美國企業利潤表現，美股估值將承壓，而候任總統特朗普的如意算盤，就是透過加徵進口商品關稅來洗劫貿易夥伴，以彌補財政與企業利潤缺口。這種「美國獨贏」的心態，若演變成逆全球經濟而行，美國人早晚要自吃苦果。

本來聯儲局是次減息四分之一厘，市場已無懸念，何以引發金融市場大幅波動，皆因繼9月減息遇上反對票後，今次減息同樣有反對票，反映聯儲局內部對息口走勢看法出現分歧，意味這個減息周期不會是坦途。

再看最新的點陣圖，聯儲局預料明年只會減息兩次，比9月的預期少兩次，亦較市場普遍預期少了一次，反映減息幅度將不及預期，市場須重新計算風險，伴隨的必然是金融市場震盪。

減息預期本來為高估值的美元資產添變數，可減息次數將減少，鮑威爾更明言明年通脹風險上升，更令人感到這個減息周期並不靠譜，資金再湧入美元，造就美元強勢，加上特朗普主政下，奉行的減稅、收緊移民、放鬆監管、加徵進口關稅，從而造就製造業加快增長，就業及消費保持暢旺，能承受物價上升，這一切樂觀預期得到進一步鞏固，成就美元獨強，也和應了特朗普聲言要保住美元儲備貨幣地位的主張。

不過，強美元是雙刃劍，高息雖能維持美元資產的吸引力，確保資金持續流入美國，但對債台高築的美國政府而言，高息也意味發債成本上升，且別忘記，美國上市企業約四成來自海外，強美元下意味不少企業將錄匯兌損失，不利盈利表現，雖然效應會有滯後，但早晚會反映在美股估值。

為此，特朗普想到向貿易夥伴開徵新關稅，為美國增收，但這種猶如「洗劫」的行為，同時變相增加與美國進行貿易的成本，簡單講不利與美的雙邊貿易往來，最終將促使市場尋求替代美國的市場和貨源，也令非美貨幣經濟體有更大誘因加快拓展區域市場，以應對美國風險，增加貿易、經濟與金融自主權。當然，特朗普對此亦有所防範，未上任即警告金磚國家，若企圖去美元化，將徵收100%關稅，這張關稅牌也許不可能永遠有效，但在特朗普的4年任期已被視為「萬靈」的王牌！

無論如何，美元的霸主地位短期內不會受動搖，去美元化恍如偽命題。不過，正正由於亞洲、新興市場備受強美元之苦，各國將更願意共同尋求重塑出多極化的世界新秩序，即在不與美全面脫鈎或對抗下，同時尋求多元發展，這個共同願景，世上沒有單一載體有能力號召成就，力量全仗美國霸權的反射而來，美國最終會被自身放出的回力鏢所砸。