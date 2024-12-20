行業剖析：華太陽能產業鏈仍具優勢

美國政府經過4年審查後，決定從明年1月1日起開始提高對內地太陽能晶圓、多晶硅的進口關稅，由目前的25%倍增至50%，同時將來自內地的鎢產品進口關稅，由零增至25%。中國商務部回應指反對單邊加徵關稅措施。

其實，去年開始內地太陽能產業鏈價格大幅下跌，相關產品的出口出現量升價減情況，整體出口金額有所縮減。今年首10個月，內地太陽能產品的出口額按年跌33.6%至281.1億美元，其中太陽能組件出口價格呈現跌勢。

中國海關的資料顯示，2023年內地太陽能產品出口總額為475.9億美元，當中組件出口額為388.3億美元，電池片出口額為39.4億美元，硅片出口額為48.2億美元。據中國機電產品進出口商會統計，2023年內地太陽能電池片、組件對美國的出口金額分別為334.7萬美元及1,314.7萬美元，而這兩項產品僅分別佔內地出口額的0.1%及0.03%。即使美國對內地太陽能產品大幅加徵關稅，預期對太陽能產業不會構成太大負面影響。

產能加強布局東南亞印度 受到美國的雙反調查及加徵關稅措施，自2020年以來，內地太陽能產品對美國的出口額已呈現跌勢，相信今次再度加徵關稅形式大過實際。同時，近年內地太陽能產業的供應處於增長趨勢，導致產業鏈價格下跌，削弱行業的盈利能力，因此業界不斷淘汰落後產能，料供求將逐步回復平穩。

目前，內地太陽能行業擁有世界領先的技術及完整的生產製造體系，產業鏈在很多核心環節的產能和產量於全球佔比超過90%，反映內地太陽能產業的重要性。基於關稅影響，中資太陽能企業已將產能布局至東南亞、印度、中東等國家，其中東南亞為主要拓展區域，東南亞亦成為美國太陽能產品的進口主要來源地。

獨立股評人 陳鳳珠