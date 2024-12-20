板塊分析：中國谷消費 內需股要識揀

中國國家統計局及海關總署近日公布11月數據，除全國規模以上工業增加值增速略勝於預期外，上月其他主要經濟增長指標均遜於預期，特別是內需增速疲弱。

數據顯示，11月全國社會消費品零售總額4.37萬億元（人民幣‧下同），按年增速放緩1.8個百分點至3%，弱於預期，其中除汽車以外的消費品零售額按年增長2.5%至3.89萬億元；首11個月社會消費品零售總額按年增長3.5%至44.27萬億元，其中除汽車以外的消費品零售額按年增長3.7%至39.79萬億元。

「兩新」政策釋放購買力 此外，按消費類型計，11月商品零售額及餐飲收入分別按年增長2.8%及4%至3.79萬億元及5,802億元，首11個月商品零售額及餐飲收入分別按年增長3.2%及5.7%。同時，線上消費需求持續釋放，首11個月實物商品網上零售額按年增速較前10個月回落1.5個百分點，增長6.8%，主要受網購促銷節提前等因素影響；實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重較首10個月提高0.8個百分點至26.7%。

各品類方面，11月限額以上單位汽車類及家具類零售額按年增速分別按月加快2.9個百分點及3.1個百分點，分別增長6.6%及10.5%；家用電器和音像器材類連續3個月保持高速增長態勢，零售額增長22.2%；建築及裝潢材料類零售額增長2.9%，增速自4月連續下降7個月以來首次轉正。

在「兩新」（推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）等政策支持下，汽車、家電及消費電子等領域增長有所提速，內地消費有所復甦，但內需整體仍較疲弱，料需進一步加大政策支持和落實，從提高居民收入等角度以更強效的擴內需政策支持，以刺激消費回升。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）