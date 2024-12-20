住宅租賃：映日灣呎租$70.8料荃灣新高

工程師租YOHO Town

美聯鍾家豪表示，上述為3座中層B室，實用面積約216方呎，業主今年8月以400萬元購入，收樓後月租叫價1.55萬元放盤，終以1.53萬元租出，租金回報率近4.6厘。項目現時有約10個租盤，可睇樓的「鎖匙盤」只剩一個。