住宅租賃：映日灣呎租$70.8料荃灣新高
租賃市場再錄高價成交。荃灣映日灣一個開放式單位僅減價200元租出，成交呎租約70.8元，料屬全區住宅呎租最高紀錄。
工程師租YOHO Town
美聯鍾家豪表示，上述為3座中層B室，實用面積約216方呎，業主今年8月以400萬元購入，收樓後月租叫價1.55萬元放盤，終以1.53萬元租出，租金回報率近4.6厘。項目現時有約10個租盤，可睇樓的「鎖匙盤」只剩一個。
中原王勤學指，元朗YOHO Town的1座高層H室，實用面積約433方呎，兩房間隔，月租叫價1.6萬元，元朗南發展工程師為方便上班，議價後以1.51萬元承租，呎租約34.9元。
市區租盤都有捧場客。香港置業謝啟源稱，西南九龍匯璽2B座極低層開放式單位，實用面積約272方呎，以1.65萬元放租約一星期，以1.52萬元租出，呎租約55.9元。
君豪峰放3日獲承租
該行張國炳指，鰂魚涌君豪峰極高層戶，實用面積約216方呎，開放式設計，月租叫價約1.48萬元，放租僅約3日，外區客以約1.43萬元承租，呎租約66.2元。
人人做記者
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