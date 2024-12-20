二手續蝕 代理仍看好明年樓價升一成

減息周期展開，對二手樓市刺激有限，昨日未見準買家加快入市，相反部分購入多年的單位，近期都淪為「蟹貨」。土瓜灣喜點有迷你戶，持貨約9年帳面仍要蝕約66萬元。雖然今年樓價持續下滑，但兩大地產代理行同時看好明年樓市，預期整體住宅樓價最高可回升約10%。

昨日香港大型銀行再度跟隨美國減息，市場反應不大，即時只錄零星成交。富誠地產繆幹亭表示，鑽石山帝峯豪苑高層E室兩房單位，實用面積約477方呎，本月初叫價680萬元，多間銀行昨午宣布減息，買家加快入市，獲累減110萬元，以570萬元購入，呎價約11,950元。

喜點傳高位冧40% 市場消息透露，上述為喜點高層F室，實用面積約255方呎，市傳以340萬元成交，呎價約13,333元。一手業主於2015年購入，帳面貶值約16.3%。資料顯示，同類型低層單位2018年樓市高峰期間，最高曾以575萬元登記售出，樓價高位回落約40.9%。

龐大的新供應續成樓市隱憂。消息稱，將軍澳日出康城晉海II第3B座高層A室，實用面積約540方呎，兩房間隔，成交價720萬元，較2018年一手購入價帳面低約29.3%，呎價約13,333元。同項目本月錄至少3宗損手個案。

港景峯11年貶值240萬 事實上，樓價持續尋底，部分二手成交價已跌穿10年前價位。消息指，尖沙咀港景峯3座中層E室三房戶，僅以1,720萬元沽出，呎價約兩萬元，較約11年前購入價帳面貶值約240萬元，跌價約12.2%。

代理行紛紛看好明年樓市表現。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口回落、多項政策及經濟改善等利好明年樓市，雖然今年所有辣招已撤，息口已減，但交投未見復常，相信政府定必出手穩樓市，預計明年二手樓價升約10%，重返2023年11月水平，豪宅料錄約15%升幅，中小型住宅升約10%。

他指，該行住宅部今年營業額約35.33億元，稅後盈利錄約4.33億元，按年升約1.5倍。現時前線及後勤員工有約5,156人，按年減少約6%，明年目標增加約一成人手，分行增加約5%。該行研究部高級聯席董事楊明儀續指，今年樓價暫累跌約6.53%，料明年美國繼續減息，供平過租將重臨。

美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁馬泰陽預期，明年一手成交量可望升至約1.8萬宗，二手成交增至約4.2萬宗，專才持續來港及息口回落等帶動，明年樓價有望「反攻」回升約5%，租金全年料升約6%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，回顧今年樓市，一、二手交投急升，估計一手成交量將錄得約1.6萬宗，按年增逾50%，二手住宅成交量料達約4萬宗，按年升幅超過10%。

馬泰陽（中）稱，明年一手成交量可望升至約1.8萬宗。左為布少明。 近日二手市場損手成交個案