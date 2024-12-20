豪宅市況：康樂園賣2238萬

樓市撤辣及全面放寬按揭後，二手豪宅市場表現保持活躍，大埔康樂園洋房減價逾一成，以2,238萬元獲承接。

中原吳啟業表示，該盤24街雙號屋，實用面積約1,553方呎，原叫價約2,500萬元，最終大幅下調約262萬元，呎價約14,411元，新買家為外區用家。原業主於2016年以約2,000萬元入市，持貨約8年帳面獲利約238萬元，單位升值約11.9%。

另一個新界洋房項目元朗錦綉花園有成交，利嘉閣呂國雄稱，屋苑I段3街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，原以900萬元放盤，減價後以835萬元成交，呎價約9,847元。

松柏新邨劈1872萬轉讓 港島區傳統豪宅地段同樣不乏承接，利嘉閣梁國樑稱，東半山松柏新邨D座低層1室，實用面積約2,363方呎，套四房間隔，去年以6,400萬元連車位放售，最後累減約1,872萬元，以約4,528萬元售出，呎價約19,162元。

此外，南區貝沙灣錄得一宗海景套三房成交。中原簡英譓表示，項目4期南灣7座中低層A室，實用面積約1,157方呎，今年10月以2,480萬元放售，減價190萬元，以2,290萬元成交，呎價約19,793元。原業主持貨長達20年，現轉手帳面獲利約1,013萬元。