商業焦點：星券商尖沙咀巨舖月租百萬

核心區再錄大手租務成交，尖沙咀巨型舖位新近獲來自新加坡的互聯網券商承租。區內彌敦道26號地庫至一樓3號舖，以每月近100萬元租予長橋證券。

美聯旺舖顏昆山表示，該舖建築總面積約8,500方呎，位處單邊夾角，為區內複式巨舖，店舖交吉一段時間後業主將其進行翻新，新近由上述證券公司承租。資料顯示，相鄰的2號舖地庫至一樓，建築面積約7,700方呎，早前由杭州一家時裝品牌店以每月逾80萬元承租。

長橋證券稱，於尖沙咀開設全新旗艦店Longbridge Space，預計2025年中開幕，為香港首家創新券商生活社區空間，店內設計採用開放式空間，融合投資、學習與社交於一體。

柯達大廈呎價$5218創13年低 中原（工商舖）梁錦和表示，北角柯達大廈2期22樓05室，建築面積約2,108方呎，交吉成交價1,100萬元，呎價僅約5,218元，創項目過去13年新低。翻查資料，是次成交呎價相比起2021年該廈高峰期，折讓逾46%。