滙都II等11盤周末共推261伙
節日氣氛漸濃，個別發展商的賣樓節奏未停。據統計，周六及周日有至少11個樓盤，合共推售約261伙，主要項目集中於新界西。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都II，將於周日推售88伙，折實售價325.15萬元起，折實呎價9,588元起。
該集團執行董事關堡林表示，美國聯儲局公布再減息0.25厘，本港有大型銀行隨即公布減息0.125厘，反映按息回落已成趨勢，買家受惠按息下降，供樓負擔大減之下，料將增加買家入市動力。
其他發展商對後市樂觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，減息步伐理想，有助減低企業融資成本，有利營商。長實集團(01113)首席營業經理郭子威稱，估計明年仍會減息多次，預期明年樓市可錄逾5%升幅。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝認為，港息下調速度比市場預期快，刺激整體經濟，樓市直接受惠。
弦岸買家連購兩個一房戶
此外，莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，錄得「一客兩食」成交，共涉1,269.3萬元。項目昨沽出兩伙一房單位，包括15樓A室，實用面積317方呎，屬一房間隔，以643.5萬元沽出，呎價約20,300元。
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