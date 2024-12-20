豪宅新盤連錄成交

77/79 PEAK ROAD僅設8座洋房，已全數售出。

77/79 PEAK ROAD賣5億 太子道西233號雙破頂 樓市交投步伐放緩，傳統豪宅地段連錄大額一手買賣。會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，昨以逾5億元售出一座洋房，成交呎價達8萬元，為整個新盤市場逾兩個月來成交金額最高。該公司與新鴻基地產( 00016 )合作的何文田太子道西233號，以雙破頂價沽出高層特色戶。

早於2021年初推售的77/79 PEAK ROAD，全盤僅設8座洋房，最新售出為77C號洋房，實用面積6,257方呎，外連1,349方呎花園及923方呎庭院，成交價逾5億元。

資料顯示，除訂金外，買家可於簽署臨時買賣合約後300天內繳付餘下90%樓價，若提早於90天內付清，可獲7.725%的現金回贈，即涉逾3,866萬元。

發展商指，整個項目已全數售出。事實上，若不計及兩宗關連人士交易，該盤自推售後沽出的洋房成交價介乎逾5億至逾6.77億元，呎價由80,000至92,088元，總成交金額共逾34.8億元。最新售出的洋房成交價及呎價均為6宗之中最低。

1 Plantation Road擬下季推 該集團旗下全新山頂洋房項目1 Plantation Road，部署明年第一季登場，提供20座低密度洋房，實用面積約4,600至7,500方呎，享南區海景景觀，首階段將推出其中5座。

至於上月起推出市場的何文田太子道西233號，錄得首宗特色戶成交。新地副董事總經理雷霆指，該盤以招標形式售出18樓B室，實用面積1,529方呎，四房間隔，外連635方呎平台，連一個車位成交價6,378萬元，呎價約41,714元，成交價及呎價同創項目新高。

雲滙三房招標每呎售$16872 資料顯示，上述項目至今累售10伙，套現逾3.18億元。同系的大埔白石角雲滙第2期，昨日透過招標以1,439.2萬元售出11座1樓A1室，實用面積853方呎，屬三房連儲物室間隔，呎價約16,872元，買家另可享有約14%現金回贈。